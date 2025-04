Paulo Campos/Estadão Conteúdo - 1º/6/16 Sol pode aparecer em algumas regiões, entre núvens





O fim de semana deve ser de céu nublado, com pancadas de chuvas isoladas e fracas em algumas regiões e temperaturas mais amenas, principalmente no sábado (26). É o que apontam os institutos meteorológicos.

Em São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), os temporais que causaram estragos principalmente na quinta-feira (24) não devem se repetir no fim de semana.

No sábado, ainda há potencial para chuvas isoladas e rápidas no período da manhã, mas sem risco de temporais. O sol deve aparecer entre muitas nuvens e a temperatura ficará agradável, com mínima de 17°C e máxima de 24°C.

No domingo (27), já de manhã o sol passa a predominar, o que vai favorecer a elevação da temperatura. O dia vai terminar com variação de nuvens, e não há previsão de chuva. Os termômetros oscilam entre a mínima de 16°C na madrugada e a máxima de 27°C à tarde.

Chuvas passageiras em parte do Sudeste

No Rio de Janeiro, os volumes de chuva diminuem, mas ainda deve chover fraco no sábado, com céu variando entre nublado e momentos de sol.

No domingo, a previsão é de chuvas fracas e passageiras, o que deve permitir períodos de tempo firme ao longo do dia.

Ainda no Sudeste, de acordo com o Climatempo, pode chover fraco também, no sábado, no Espírito Santo e na parte norte e leste de Minas Gerais.







Períodos com sol voltam a ocorrer, mas entre muitas nuvens.

Durante o domingo, as pancadas de chuva devem se concentrar sobre o centro, oeste, norte e leste de Minas Gerais e sobre o Espírito Santo.

Não há previsão de temperaturas muito altas no fim de semana. Faz calor, mas dentro da normalidade.

Região Centro-Oeste

As capitais da região Centro-Oeste do Brasil terão um fim de semana com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Quem mora em Brasília e Campo Grande terá um sábado e domingo com temperaturas entre 18°C e 28°C à tarde.

Em Goiânia e Cuiabá, mesmo com céu nublado e bancadas de chuvas, deve fazer calor, com temperaturas máximas chegando a 31°.

Nordeste

Abril é, por natureza, um mês muito chuvoso na região Nordeste, principalmente na faixa norte. Isso ocorre devido à migração da Zona de Convergência Intertropical, que tende a permanecer mais tempo sobre a região nesta época do ano, favorecendo a formação de nuvens de chuva intensas.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) próximos dias, as capitais com previsão de chuva são São Luís, Salvador, Fortaleza e Recife. A capital maranhense terá chuvas e temperaturas mais amenas, entre 27°C e 28°C.

Outras capitais do Nordeste, como João Pessoa, Natal, Maceió e Teresina, devem continuar com tempo firme na maior parte do período. Apesar da presença de nuvens e de uma ou outra pancada isolada, a previsão é de baixos acumulados de chuva.

Sul do País

O tempo vai mudar no Rio Grande do Sul neste fim de semana. O sábado será mais úmido e abafado, enquanto o domingo (27) será de chuva forte queda nas temperaturas.

No extremo sul do Estado, o avanço da frente fria pelo oceano pode provocar chuva rápida e pontual no fim do sábado.

Em Porto Alegre, o tempo permanece firme, com sol entre nuvens e sem previsão de chuva. A máxima na Capital deve chegar aos 28°C, com sensação de abafamento à tarde.

A partir do final da manhã, pancadas isoladas começam a ganhar força no interior, avançando ao longo do dia para a metade norte do estado gaúcho, com potencial para chuva forte e ocorrência de raios.