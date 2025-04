Jose Lucena/Futura Press Neste ano, o feriado da Páscoa vai emendar com Dia de Tiradentes





A Semana Santa de 2025, que vai do último dia 13 — Domingo de Ramos — até o Domingo de Páscoa, do dia 20, conta com um feriado nacional oficial: a S exta-feira Santa(dia 18 de abril). Por ser uma semana que envolve eventos religiosos e feriados, muitos se questionam se a quinta-feira também é feriado.

Entenda o que diz a lei e quem pode folgar no feriadão que se aproxima.

Feriado da Semana Santa

A quinta-feira da Semana Santa, que neste ano cai no dia 17 de abril, precede a celebração da Paixão de Cristo. Oficialmente, a data é um dia normal de trabalho e não é designada como feriado nacional.

Ou seja, caso o trabalhador não compareça, legalmente ele poderá ser descontado do salário e receber outros tipos de punições pela empresa. Apenas na sexta-feira, dia 18, é feriado previsto pelo regime pautado na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Feriadão

Além da Sexta-feira Santa, na próxima segunda-feira, dia 21, o país terá outro feriado oficial: o Dia de Tiradentes.





Nesses dias, os trabalhadores têm direito a descanso, na data ou em outro momento). Caso trabalhem normalmente, devem receber pagamento em dobro. Já os serviços considerados essenciais devem funcionar normalmente ou em sistema de plantão durante os feriados. Isso inclui áreas como saúde, transporte, fornecimento de energia, comunicações, serviços funerários, entre outros.

A empresa pode ser penalizada se não cumprir o que foi acordado com os funcionários que trabalham em feriados. A compensação com folga é definida por meio de acordos e convenções coletivas firmadas entre os sindicatos das empresas e dos trabalhadores. Caso não haja regras específicas, a empresa pode optar pela alternativa padrão: pagar ao funcionário o valor correspondente ao dobro da hora trabalhada no feriado.