Reprodução Vigifronteiras realiza Operação Sangria III no Paraná





Durante uma operação de combate a fraudes no setor agropecuário, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apreendeu mais de 54 mil litros de bebidas irregulares na cidade de Bituruna, no Paraná — conhecida como a capital estadual do vinho. O valor dos produtos retidos supera R$ 1 milhão.

Batizada de Operação Sangria III, a ação foi deflagrada com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil do estado. Entre os alvos estavam produtores de vinhos e vinagres, cujos estabelecimentos apresentavam diversas irregularidades, como o uso de aditivos proibidos, rotulagens enganosas e a fabricação de produtos sem autorização.

Durante a inspeção, fiscais encontraram corantes, extratos e aromatizantes não permitidos pela legislação nos vinhos e vinagres comercializados. A produção de um dos estabelecimentos chegou a ser suspensa após constatação das infrações.

Segundo o Mapa, as substâncias utilizadas podem representar riscos à saúde, como intoxicações, reações alérgicas e efeitos tóxicos cumulativos. Já os rótulos com informações enganosas comprometem a transparência e dificultam decisões conscientes por parte dos consumidores.

A operação integra as ações do programa Vigifronteiras e do Serviço Regional de Operações Avançadas de Fiscalização e Combate a Fraudes. O objetivo é reforçar o controle sobre a circulação de produtos clandestinos, especialmente no período que antecede datas comemorativas, como a Páscoa, quando cresce o consumo de vinhos e alimentos artesanais.