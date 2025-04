Montagem iG - Reprodução/Redes Sociais Homem encapuzado quebra vidro de carro de prefeito com martelo e incendia veículo na Bahia

Um homem encapuzado quebrou o vidro e incendiou o carro do prefeito de Botuporã, o professor Edimilson Saraiva (PT), no último sábado (5). O crime foi flagrado por uma câmera de segurança.

O suspeito se aproxima do veículo, que estava estacionado na frente da casa do prefeito, por volta das 2h30. Após quebrar o vidro traseiro com um martelo, ele lança um líquido inflamável e as chamas começam a se alastrar.

Assista ao vídeo:





Em nota enviada ao iG, o gabinete do prefeito repudiou o episódio. "Diante da violência sofrida, a Prefeitura Municipal informa e tranquiliza a toda a população que estão sendo tomadas as devidas providências", diz o informe (veja completo mais abaixo).

Fontes próximas ao prefeito também disseram à reportagem que o crime deixou todos preocupados. "Ficamos assustados porque aqui é uma cidade pequena e todos se conhecem", disse um assessor.

A Polícia Civil da Bahia (PCBA) informou à reportagem que o caso foi encaminhado à Delegacia Territorial de Botuporã.

"A Delegacia Territorial de Botuporã investiga uma denúncia de dano com emprego de substância inflamável ocorrida na Rua Jesuíno Marques das Neves, Centro daquele município, na madrugada de sábado (5). Conforme relato da ocorrência, um veículo foi incendiado, após uma pessoa não identificada quebrar o vidro, lançar um líquido inflamável e atear fogo. Imagens de câmeras de segurança bem como oitivas e diligências irão contribuir na elucidação do fato e na motivação do crime", diz a nota da polícia





Nota da Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Botuporã vem repudiar o crime praticado em frente à residência do Prefeito Edimilson, na madrugada deste sábado 05 de abril de 2025, quando, um indivíduo ainda não identificado, ateou fogo em um dos veículos do gestor. Diante da violência sofrida, a Prefeitura Municipal informa e tranquiliza a toda população que estão sendo tomadas as devidas providências com a finalidade de proteger a população e responsabilizar os criminosos pelo delito praticado. Att: Gabinete do Prefeito Municipal.