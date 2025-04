Divulgação PRF Carreta derrapa, explode e fecha rodovia; assista





Um vídeo divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra as imagens fortes de um caminhão derrapando e explodindo na BR-101 , em Santa Catarina . A rodovia foi liberada por volta das 5h09 desta segunda-feira (7).



Na filmagem dá para ver que uma das vias da estrada estava repleta de carros, enquanto a outra tinha poucos veículos. Em determinado momento, pouco antes de 13h40 deste domingo (6), o caminhão surge sem controle e tomba para o lado da via movimentada (veja vídeo abaixo).

Logo que vira, o caminhão, que continha carga de combustível, entra em chamas e atinga veículos próximos. Foram pelo menos 25 afetados, a maioria carros, mas também rodotrens e carretas.





O fogo se espalha conforme o combustível vaza, o que deixa os motoristas em pânico.

Cinco pessoas se feriram e foram atendidas em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A rodovia foi completamente fechada nos dois sentidos, sem previsão de liberação do tráfego.

Segundo a concessionária Arteris, no sentido Curitiba o trânsito acumula 10 km, já no sentido Porto Alegre a fila de automóveis chega a 14 km.

No total, a Polícia Rodoviária Federal contabiliza que 21 automóveis, 2 rodotrens, 2 carretas (incluindo o caminhão de combustível), foram envolvidos no acidente.

Até às 21h20, 23 veículos foram removidos. A liberação da rodovia aguarda a conclusão do transbordo do combustível do caminhão tombado.

Confira o vídeo: