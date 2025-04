Reprodução/X Fortes chuvas em SP





As chuvas devem seguir predominando em boa parte do Brasil nesta semana, entre os dias 7 e 11 de abril. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , as instabilidades atmosféricas ganham força em diversas regiões, especialmente no Sudeste, Sul e parte do Nordeste. A previsão ainda indica queda de temperatura em áreas do Centro-Sul.

Em São Paulo, o tempo começa a semana instável, com possibilidade de pancadas de chuva e temperaturas amenas. Os termômetros devem variar entre 16°C e 27°C ao longo dos dias, com destaque para quarta-feira (9), quando há previsão de tempestades mais intensas.

No Rio de Janeiro , o sol ainda aparece nos primeiros dias, mas as chuvas voltam a partir de quarta-feira. As máximas na capital fluminense devem ficar próximas de 28°C.

Em Minas Gerais , Belo Horizonte deve registrar dias de sol entre nuvens, mas também enfrenta aumento de nebulosidade e chance de tempestades isoladas no meio da semana. As temperaturas seguem confortáveis, variando entre 16°C e 30°C.





No Sul, a chuva deve marcar presença durante quase toda a semana. Em Porto Alegre, pancadas fortes estão previstas principalmente até quinta-feira (10), com máxima de 26°C e mínima de 18°C. Em Curitiba, o cenário é semelhante: chuvas esparsas e temperaturas que não devem passar dos 26°C, com mínimas próximas de 14°C.

O Norte brasileiro também terá instabilidade. Manaus deve enfrentar dias típicos da região amazônica, com sol e chuvas rápidas, mas sem mudanças expressivas de temperatura. A capital amazonense terá máxima de 33°C e mínima de 24°C.

No Nordeste, a previsão é de sol entre nuvens e pancadas isoladas, principalmente nas capitais do litoral. Em Salvador, as temperaturas seguem altas, entre 26°C e 31°C, mas há risco de chuva principalmente no fim da semana. Recife também terá dias abafados, com possibilidade de pancadas rápidas.

Já no Centro-Oeste, o tempo permanece mais firme em boa parte da região, mas áreas de Mato Grosso e Goiás podem registrar pancadas de chuva, típicas do final da tarde. Em Brasília, o céu fica aberto, com temperaturas que variam de 18°C a 30°C.