Reprodução 'Adolescência '': jornal compara crime com série da Netflix





Um crime violento e de grande comoção abalou a comunidade de Hernando County, na Flórida (EUA), após a morte brutal da jovem Abbriella Elliot, de 16 anos. De acordo com o Daily Mail, o corpo da adolescente foi encontrado na manhã do dia 27 de março por um caminhante em uma trilha próxima à reserva Cypress Lakes Preserve. O caso gerou comparações inquietantes com a série da Netflix Adolescência, pela semelhança dos detalhes.

A polícia prendeu Cameron Cubel, também de 16 anos, apontado como o principal suspeito pelo assassinato. Segundo o xerife Al Nienhuis, do Departamento de Polícia do Condado de Hernando, o crime foi "muito violento" e demonstrou "muita paixão", afastando, desde o início, a hipótese de um ato aleatório.

O corpo de Abbriella foi encontrado entre 15 e 30 metros dentro da mata, onde os investigadores acreditam que ela tenha sido morta de forma brutal, possivelmente com uma arma branca — embora o tipo exato de arma ainda não tenha sido confirmado.

Pouco após o achado, uma testemunha — que também havia reportado o desaparecimento da jovem — informou à polícia que Abbriella havia saído de casa por volta de 1h30 da manhã para se encontrar com alguém. A partir dessa informação, os oficiais conseguiram identificá-la formalmente e iniciaram um trabalho intensivo de investigação, que incluiu entrevistas, análise de eletrônicos e redes sociais, além de mandados de busca.

Durante a apuração, foi descoberto que Cameron havia mentido sobre seu paradeiro na noite do crime. Embora a polícia não tenha revelado a natureza da relação entre os dois, os pais da vítima confirmaram que ele era ex-namorado de Abbriella, com quem ela havia rompido cerca de seis a oito meses antes.

"Minha neta Abby não teve chance de crescer e se tornar o que deveria ser. O ex-namorado tirou isso dela", declarou a avó da jovem ao Hernando Sun.

Cameron, que já tinha uma acusação anterior por agressão, foi detido no dia seguinte ao crime e está sendo processado inicialmente como menor de idade, mas as autoridades não descartam que ele venha a ser julgado como adulto. “É muito provável que isso aconteça, dada a gravidade do caso”, afirmou o xerife Nienhuis.

A comunidade local prestou homenagens a Abbriella em uma vigília realizada no domingo, reunindo dezenas de pessoas. “Ela conseguia fazer qualquer um sorrir”, disse a mãe, Danyel Caltagirone. O padrasto, Leo Lind, emocionou-se ao afirmar que nunca imaginou precisar participar de uma cerimônia como aquela. “A luz que ela trazia para as pessoas era única.”

Para ajudar nas despesas do funeral, familiares criaram uma campanha no GoFundMe. Até a última sexta-feira, já haviam arrecadado mais de US$ 10 mil — ultrapassando a meta inicial. “Ela era amada por todos, estava sempre sorrindo, cantando, brincando. Tinha uma vida inteira pela frente”, diz a descrição da página.





O crime ganhou repercussão nacional e chamou atenção pelas semelhanças com a série Adolescence, da Netflix, em que um jovem é acusado de matar uma colega de escola. Ambas as histórias envolvem adolescentes que se conheciam, mortes violentas e abandono dos corpos em locais públicos.

A polícia segue investigando o caso e pede que qualquer informação relevante seja repassada ao Departamento do Xerife do Condado de Hernando, pelo telefone, solicitando falar com o detetive J. Mitro.