Pontos de coleta dão cupons na Shopee e McDonald's; veja locais





Em Salvador, moradores que separam seus resíduos recicláveis agora podem transformar esse hábito sustentável em vantagens. A cidade conta com 20 pontos de entrega voluntária, onde o descarte correto de materiais recicláveis rende pontos que podem ser trocados por prêmios, como descontos na Shopee e no McDonald's, além de alimentos e outros benefícios.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Salvador e a startup SO+MA. Para participar, basta utilizar o aplicativo Recicla Salvador, disponível para download na PlayStore e na AppStore. A plataforma também permite acompanhar o impacto ambiental das ações de cada usuário, reforçando a importância da reciclagem para o meio ambiente.

O lançamento do programa Recicla Salvador aconteceu na segunda-feira (24) e o prefeito da cidade, Bruno Reis, falou com muito orgulho da novidade. “Diversas iniciativas que ao longo dos últimos anos nós implementamos aqui em Salvador, permitiram que nós pudéssemos tornar referência no Brasil e no mundo. Cases de sucesso que estão sendo copiados por diversas outras cidades. Isso levou um reconhecimento para Salvador, sendo não só reconhecida pelos institutos que colocam a gente como a capital mais sustentável do Brasil, como também prêmios, como recebido pela ONU, a única cidade das Américas entre as cinco do mundo, a receber um prêmio de sustentabilidade”, disse em entrevista para os jornalistas presentes.

Confira alguns locais onde é possível encontrar os contêineres de coleta em Salvador:

- Stella Maris — Praça de Stella Maris (Alameda Praia de Guaratuba, s/n)

- Patamares — Av. Ibirapitanga, próximo à Escola Pan Americana da Bahia

- Cajazeiras — Campo da Pronaica (Cajazeiras X)

- Rio Vermelho — Vila Caramuru (Praça Caramuru, 2)

- Ondina — Rua Nossa Senhora de Fátima, 2829

- Pituba — Praça Ana Lúcia Magalhães

- Periperi — Praça da Revolução

- Pilar — Rua do Pilar (Comércio)

- Imbuí — Praça do Imbuí (Av. Jorge Amado)

- Ribeira — Largo do Papagaio

- Flamengo — Rua José Augusto Tourinho Dantas (Praia do Flamengo)

- Itapuã — Rua Farol de Itapuã

- Pernambués — Rua Cristiano Buys (Cabula)

- Bonocô — Av. Mário Leal Ferreira (Engenho Velho de Brotas)

- Ogunjá — Rua Urbino de Águiar, 401 (Brotas)

- Canabrava — Rua Artêmio Castro Valente

- Dique do Tororó — Av. Presidente Costa e Silva





- Santo Antônio Além do Carmo — Largo de Santo Antônio Além do Carmo

- Parque da Cidade — Av. Antônio Carlos Magalhães (Itaigara)

- Jardim dos Namorados — Av. Octávio Mangabeira, 2326

Confira a nota da Prefeitura sobre o programa Recicla Salvador:



A Prefeitura apresenta nesta segunda-feira (24), a partir das 9h, o programa Recicla Salvador, iniciativa pioneira na cidade que envolverá remuneração de cooperativas de reciclagem e lançamento de um novo aplicativo e sistema pelos quais a população poderá trocar materiais recicláveis por alimentos, produtos essenciais e cursos. Os detalhes serão apresentados pelo prefeito Bruno Reis e pelo titular da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), Ivan Euler, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, 26 – Santo Antônio Além do Carmo.

O Recicla Salvador será desenvolvido em parceria com a SO+MA, empresa pioneira em soluções tecnológicas para comportamento sustentável, marcando uma nova etapa na evolução de seu programa de reciclagem, anteriormente conhecido como SO+MA Vantagens.

Com a nova versão personalizada do aplicativo e sistema, moradores entregarão materiais recicláveis em espaços específicos da cidade, recebendo pontos que podem ser trocados por alimentos, produtos de limpeza e itens de higiene pessoal, assim como cursos, escolhidos diretamente pelo app.