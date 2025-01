Foto: Pixabay Salvador (BA)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um dia de temperaturas elevadas e precipitações em diversas regiões do país.

Capitais como Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo devem enfrentar dias com muitas nuvens, possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Região Sul

Região deve ter chuvas expressivas, com expectativa de 30 a 50 mm, com possibilidade de ultrapassar 80 mm no Paraná e Rio Grande do Sul.

Temperaturas:

Curitiba: Máx. 26°C, Mín. 21°C

Florianópolis: Máx. 30°C, Mín. 23°C

Porto Alegre: Máx. 30°C, Mín. 19°C

Região Norte

Acre deve ter chuvas mais intensas devido à Zona de Convergência Intertropical.

Temperaturas:

Boa Vista: Máx. 38°C

Manaus: Máx. 34°C

Palmas e Porto Velho: Máx. 31°C

Região Sudeste

Temperaturas elevadas, com destaque para o Rio de Janeiro, além de previsão de chuvas em São Paulo, sul de Minas e Rio.

Temperaturas:

Rio de Janeiro: Máx. 40°C, Mín. 26°C

São Paulo: Máx. 32°C, Mín. 22°C

Belo Horizonte: Máx. 33°C, Mín. 20°C

Vitória: Máx. 36°C, Mín. 24°C