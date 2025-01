Reprodução/PMRO Onda de violência em Rondônia

O estado de Rondônia vive uma intensa onda de violência desde o dia 13 de janeiro, impulsionada pela guerra entre fações criminosas e forças de segurança pública.

Até esta quarta-feira (22), foram realizadas 2.811 abordagens, com 50 mandados de prisão cumpridos e 8 prisões em flagrante, por "atentado terrorista". As informações foram compartilhadas pela Polícia Militar de Rondônia ao Portal iG.

O boletim que consta no Instagram do governo está desatualizado. De ontem para hoje, houve a apreensão de 1 arma, 1 carro e mais 3 veículos em situação irregular.

Violência leva a cancelamento de shows

A crise na segurança pública rondonense levou ao cancelamento de eventos na região de Porto Velho. A dupla Maiara e Maraísa, que se apresentaria nos dias 24 e 25 de janeiro, adiou os shows para os dias 21 e 22 de fevereiro. No Instagram, a ExpoNorte, organizadora do evento, disse que a medida foi tomada seguindo as orientações das forças de segurança.