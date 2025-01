Reprodução/PMRO Onda de violência em Rondônia

A violência no estado de Rondônia levou a Exponorte Oficial a cancelar os shows da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, que aconteceriam nas cidades de Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal nos dias 24 e 25 de janeiro.

Segundo as redes sociais do evento, a medida segue as "recomendações das autoridades locais" e os ingressos adquiridos continuam valendo para as novas datas (21 e 22 de fevereiro).



Em um vídeo, a dupla sertaneja comunicou a mudança de datas.

Assista:





Veja o comunicado da Exponorte:

Violência em Rondônia

O estado vive uma crise de segurança pública impulsionada pelo conflito entre facções criminosas e as forças de segurança.