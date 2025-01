Defesa Civil SP Acidente em Caieiras na Mata do Tico-Tico mobilizou equipes de socorristas





A menina de 12 anos que sobreviveu à queda do helicóptero no último dia 16, na Grande São Paulo, teve alta hospitalar nesta quarta-feira (22), informou o Hospital das Clínicas (HC) ao Portal iG. Bethina Alves Maria Feldman fez aniversário no dia seguinte ao acidente.

O piloto Edenilson de Oliveira, o outro sobrevivente, segue internado na unidade de saúde e está com alta prevista para a próxima sexta (24). Os pais da jovem também estavam na aeronave que caiu em Caieiras, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Todas as vítimas foram encontradas na manhã do dia seguinte (sexta, dia 17) pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil. Os destroços do helicóptero estavam numa área de mata fechada.

Vítimas fatais

O pai da menina era André Feldman, de 50 anos, empresário e CEO da BIG, empresa de apostas online. A mãe, Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49, também era empresária, formada em economia.

Feldman ainda era um dos proprietários do helicóptero, que pertence à empresa C & F Administração de Aeronaves. O casal também deixou dois filhos gêmeos, que não estavam no voo.

A Aeronáutica e a Polícia Civil investigam a queda da aeronave. O Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apura as causas do acidente. O helicóptero sumiu do radar na noite de quinta e só foi encontrado na manhã de sexta em uma área de mata fechada em Caieiras, perto da Rodovia dos Bandeirantes.

Relembre o caso

A aeronave decolou do heliporto Helicidade, na Zona Oeste da cidade de São Paulo, na noite de quinta-feira (16), às 19h16. A viagem tinha como destino a cidade de Americana, no interior do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, às 23h28 foi recebida uma chamada de desaparecimento da aeronave. O sinal de GPS sumiu por volta de 20h34.

O helicóptero caiu na região do Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras. Equipes de resgate foram enviadas para o local e encontraram a aeronave e os sobreviventes na manhã de sexta.





Foi mobilizada para o resgate uma grande operação com equipes dos bombeiros, da Defesa Civil, dois helicópteros águia da Polícia Militar e um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) enviados ao local.

O helicóptero que caiu pertence à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA, cujos sócios são os empresários e administradores André Feldman e Paulo Jose Converso.