Unsplash/Christin Hume Confira dicas para proteger eletrônicos de descargas elétricas





O Inmet(Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de chuvas intensas nesta quinta-feira (23), que devem atingir pelo menos 22 estados brasileiros. Diante da possibilidade de tempestades, proteger eletrodomésticos e eletrônicos contra danos causados por raios e surtos elétricos é uma recomendação essencial.

Entre as previsões, estão tempestades com possibilidade de precipitações de até 60 mm/h e ventos de até 100 km/h, classificadas nos níveis de "Perigo" e "Perigo Potencial".

Os fenômenos climáticos também incluem descargas elétricas, quedas de energia e granizo, especialmente no Centro-Sul do país.

Segundo Cinthya Ermoso, gerente de Produtos da Positivo Tecnologia, uma medida simples e eficaz é retirar os aparelhos da tomada.

“É recomendável retirar os aparelhos da tomada durante tempestades com quedas de raios. Os raios podem causar picos de energia na rede elétrica, chamados de surtos elétricos, que podem danificar seriamente os equipamentos eletrônicos conectados. Essa medida ajuda a proteger os aparelhos de danos irreversíveis e evita custos com reparos ou substituições. E até mesmo evita o risco de choques elétricos”, explica, em entrevista ao portal iG.

A recomendação vale para todos os aparelhos conectados à rede elétrica, como televisores, computadores, geladeiras e roteadores. Equipamentos de alta tecnologia e dispositivos com componentes mais delicados estão entre os mais vulneráveis a danos causados por surtos elétricos.

Além disso, o uso de celulares conectados à tomada durante tempestades deve ser evitado, pois há risco de danos ao aparelho e à segurança do usuário.

“Além do perigo de danos ao aparelho devido a surtos elétricos, há também risco à segurança do usuário, pois um raio que atinja a rede elétrica pode causar uma descarga que se propaga pelo carregador até o dispositivo que está nas mãos dos usuários”, detalha.

Equipamentos de proteção

Embora filtros de linha sejam frequentemente utilizados para proteger aparelhos, Cinthya Ermoso explica que eles oferecem proteção limitada e não são suficientes para surtos mais intensos. Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) são considerados mais eficazes.

Esses equipamentos desviam e limitam os surtos de energia, reduzindo o impacto nas redes elétricas residenciais. Há modelos de DPS para tomadas individuais e para instalação no quadro geral de energia, protegendo todos os equipamentos da residência.

O Brasil registra cerca de 50 milhões de raios por ano, sendo líder mundial em quedas do fenômeno, de acordo com dados de especialistas. Investir em soluções como DPS é especialmente recomendado em regiões com maior incidência de tempestades. Além disso, garantir um sistema de aterramento adequado é outra medida essencial para proteger aparelhos e aumentar sua vida útil.

O Inmet também destacou a necessidade de adotar precauções durante eventos climáticos severos, como evitar proximidade com árvores, áreas alagadas e objetos metálicos.

No caso de danos causados por picos de energia, é possível registrar uma reclamação junto à distribuidora elétrica responsável, que deve realizar uma inspeção e avaliar o ressarcimento. O prazo para formalizar o pedido é de até 90 dias após o incidente.

Outra alternativa para minimizar prejuízos financeiros é contratar seguros residenciais que incluam proteção contra danos elétricos. Algumas apólices básicas oferecem essa cobertura, enquanto outras permitem adicionar garantias específicas para equipamentos portáteis ou de maior valor.





Previsão do tempo

Nas últimas 24 horas, temporais já causaram transtornos em diferentes regiões. Em Belo Horizonte, uma chuva acompanhada de granizo foi registrada após dias de calor intenso. A capital mineira alcançou 34,3°C, a segunda maior temperatura do ano, antes da chegada do temporal.

Rajadas de vento arrancaram telhados no bairro Nova Vista, danificando imóveis e redes elétricas. A Defesa Civil reforça a orientação para que a população evite áreas abertas durante tempestades.

Além de Minas Gerais, estados como Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro estão sob alerta para chuvas fortes até o final desta quinta-feira. No Distrito Federal, Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso do Sul, tempestades isoladas podem gerar alagamentos e interrupções no fornecimento de energia.