MetSul Bolha de calor chega ao Sul do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (16) dois tipos de alerta devido às condições climáticas no Brasil. O primeiro, na cor amarela, é um aviso de " Perigo Potencial ", enquanto o segundo, em laranja, alerta para o "Perigo", em razão de chuvas fortes que podem atingir diversas áreas do país.

Os estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste são as regiões mais afetadas, com pelo menos 20 estados sob risco. Embora as áreas do Sul e grande parte do Sudeste estejam fora da zona de alerta mais intenso, essas regiões também devem enfrentar instabilidade no tempo.

Enquanto algumas regiões do Brasil enfrentam chuvas fortes e tempestades, o Sul do país vive uma onda de calor que pode levar os termômetros a ultrapassarem os 40°C.

A previsão é de calor intenso no oeste do Rio Grande do Sul, regiões de fronteira com a Argentina, e também no sul de Mato Grosso do Sul. O clima quente também atingirá grande parte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Paraná e centro-sul de Mato Grosso do Sul, com temperaturas chegando a 38°C em algumas áreas.

Em Campo Grande (MS) e Porto Alegre (RS), a máxima pode alcançar os 35°C. Essa onda de calor deve persistir até sábado (18), com a chegada de uma frente fria que deve trazer alívio para o Rio Grande do Sul no domingo (19).

A principal razão para esse calor extremo é a presença de ventos fortes nas camadas mais altas da atmosfera, que bloqueiam a passagem de frentes frias sobre a região sul da América do Sul, fazendo com que o ar quente se concentre sobre o Brasil.



De acordo com a previsão, as chuvas atingem uma extensa área, incluindo estados como Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, além de partes de Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Tocantins.

A expectativa é de que a precipitação se concentre de forma isolada, com algumas áreas recebendo volumes significativos de chuva enquanto outras permanecem secas.

O Rio de Janeiro e grande parte do estado de São Paulo devem ficar com tempo nublado, com possibilidades de chuvas esparsas, enquanto o Sul do Brasil, especialmente no litoral, terá muita nebulosidade e algumas pancadas de chuva isoladas.

O alerta de "Perigo", com a cor laranja, prevê chuvas intensas de até 60 mm/h, além de ventos fortes que podem alcançar 100 km/h, especialmente no Centro-Oeste e Nordeste. O Inmet também faz um alerta sobre o risco de quedas de árvores e descargas elétricas, recomendando que a população não se abrigue embaixo de árvores ou perto de estruturas como torres de transmissão e placas publicitárias, que podem ser afetadas pelos ventos e raios.

Já o alerta de "Perigo Potencial", em amarelo, adverte sobre ventos fortes, possíveis alagamentos, e riscos de cortes de energia devido à queda de galhos de árvores e a ocorrência de raios. A orientação é especialmente direcionada às áreas que ficam na periferia da zona de maior impacto.

São Paulo

Em São Paulo, a previsão aponta para um dia de tempo instável. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a capital paulista terá um dia nublado com períodos de sol e temperaturas de até 28°C. No período da tarde, as condições de calor favorecem a formação de instabilidades, provocando chuvas de intensidade variada.

Como ocorre frequentemente no verão, as chuvas serão isoladas, podendo afetar um bairro e não outro. Além disso, as rajadas de vento podem causar a queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica. A previsão é de que as chuvas persistam também na sexta-feira (17), com risco de alagamentos. A temperatura deve variar entre 20°C de madrugada e 26°C durante a tarde.