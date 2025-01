Defesa Civil/ Reprodução Defesa Civil faz alerta sobre chuvas de verão

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para temporais que devem atingir várias partes do estado nos próximos dias com a chegada de uma frente fria.

Segundo o tenente da Defesa Civil, Maxwel Souza, o fenômeno está previsto para alcançar o estado entre o final de quinta-feira (15) e o início de sexta-feira (16).

“Esta frente fria vai trazer chuva de forma generalizada para o estado. Somada à frente fria, temos a umidade vinda da Amazônia, que são as ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul”, explicou o tenente.

Embora as ZCAS tenham atuado em São Paulo nos últimos dias de forma menos intensa, os efeitos mais significativos foram registrados em estados como Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, onde as chuvas têm sido volumosas.

“A partir de sexta-feira, ela volta a atuar em São Paulo, e teremos chuvas de moderada a forte intensidade. Não teremos volumes muito elevados, mas temporais típicos do verão”, acrescentou.

Pancadas de chuva e risco para cidade





De acordo com o tenente, as chuvas previstas terão características comuns da estação: calor pela manhã e pancadas de chuva mais fortes no final do dia, com possibilidade de raios, rajadas de vento e até queda de granizo.

As precipitações devem começar já na tarde de quinta-feira (15), atingindo diversas regiões, como Sorocaba, Campinas e a Grande São Paulo. Apesar de não serem chuvas de longa duração, elas podem causar transtornos urbanos, como queda de árvores, alagamentos e interrupções no trânsito.

“O fenômeno que está causando a chuva em São Paulo é semelhante ao que ocorre em Minas Gerais, mas a intensidade aqui será bem menor. Mesmo assim, é importante que as pessoas tomem cuidados, especialmente durante os temporais”, destacou o tenente Souza.

Recomendações de segurança





A Defesa Civil do Estado de São Paulo orienta a população a adotar medidas preventivas e a seguir as recomendações de segurança:

• Evite áreas de risco, como encostas, margens de rios e locais com histórico de alagamentos.

• Mantenha-se em locais seguros durante tempestades, evitando árvores, estruturas metálicas e áreas abertas.

• Redobre a atenção no litoral e em municípios com acumulados elevados nos últimos dias.

• Limpe calhas, ralos e bueiros para prevenir alagamentos.

Durante as tempestades, o tenente Maxwel orienta que as pessoas evitem se expor em áreas abertas ou alagadas. Caso estejam na rua, é importante procurar abrigo seguro, como estações de transporte público, comércios ou em casa.

“Se puder reprogramar sua rotina, é melhor. Se estiver na rua, não fique próximo a árvores, estruturas metálicas frágeis e, em hipótese nenhuma, tente atravessar áreas alagadas. Uma enxurrada com apenas 15 centímetros de altura já pode arrastar uma pessoa, e 30 centímetros podem deslocar um carro”, alertou Souza.

Além disso, áreas alagadas podem esconder perigos como fios de alta tensão caídos e bueiros abertos, aumentando ainda mais os riscos para quem se expõe a esses locais.

A Defesa Civil recomenda acompanhar atualizações pelos canais oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da própria Defesa Civil. Em caso de emergência, os números 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros) estão disponíveis para atendimento imediato.