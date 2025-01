MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Temporal deve atingir maior parte do país nesta terça

O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu dois alertas para chuvas intensas, de "perigo" e "perigo potencial", que abrangem a maioria do país e valem até às 10h desta quarta-feira (14). Os avisos atingem o estado de São Paulo, Minas Gerais e outros 20 estados.

O alerta amarelo, de "perigo potencial", estima precipitações de 20 a 30 mm/h, com possibilidade de até 50 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos fortes entre 40 km/h e 60 km/h.

A chuva deve afetar os seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O Inmet alerta para a chance de ventos intensos, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A recomendação do Instituto é que, em caso de rajadas de vento, a população evite o abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Além disso, também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Alerta laranja, de perigo

O Inmet também emitiu dois alertas laranja, de "perigo", para chuvas intensas em algumas regiões específicas. Eles valem para os estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

O órgão alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. É recomendado ter atenção redobrada e cuidados com a segurança.

Chuvas continuam fortes em MG

De acordo com a Climatempo, os temporais devem continuar na região de Ipatinga, em Minas Gerais, onde dez pessoas morreram e 67 ficaram desabrigadas após um deslizamento de terra. A chuva deve dar uma trégua entre o meio-dia e as 16h, mas volta com força na parte da noite.