Redação GPS Bolsonaro

Uma pesquisa realizada pela Paraná Pesquisas, divulgada nesta quinta-feira (16), revela que 45,6% dos brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) tentou dar um golpe de Estado no final de 2022. Em contrapartida, 44,4% dos entrevistados defendem a inocência de Bolsonaro, e 10% não souberam ou preferiram não opinar.

O levantamento também revela que a maioria da população está ciente das investigações que envolvem o ex-presidente. De acordo com a pesquisa, 93,6% dos entrevistados sabem que Bolsonaro está sendo investigado no âmbito de um inquérito sobre um suposto plano para impedir a posse do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Quando o tema é a “justiça” do processo, a opinião pública se divide quase igualmente. Para 44,8% dos entrevistados, o processo é considerado “justo”, enquanto 42,6% o consideram “injusto”.

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 10 de janeiro de 2025, com 2.108 pessoas acima de 16 anos, em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, e o intervalo de confiança é de 95%.