O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em uma publicação que um acordo de reféns foi alcançado entre Israel e Hamas, prevendo a libertação dos reféns detidos pelo grupo "em breve".

“Temos um acordo para os reféns no Oriente Médio. Serão liberados em breve. obrigado!”, disse Trump em post no Truth Social.

Em uma declaração anterior, o Hamas comunicou que discutiu a proposta com grupos aliados através de mediadores.

"O movimento lidou com esse assunto com total responsabilidade e positividade, decorrente de seu dever para com nosso povo firme e resiliente na Faixa de Gaza, para parar a agressão sionista contra eles e pôr fim aos massacres e genocídios que eles estão enfrentando", destacaram.

Entenda o Conflito na Faixa de Gaza





Israel tem realizado intensos ataques aéreos na Faixa de Gaza desde o ano passado, após o Hamas invadir o país e matar 1.200 pessoas, segundo fontes israelenses. O grupo também mantém dezenas de reféns.

O Hamas, que não reconhece Israel como Estado, reivindica o território israelense para a Palestina. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu diversas vezes destruir as capacidades militares do Hamas e resgatar os reféns em Gaza.

Além da ofensiva aérea, Israel realiza incursões terrestres no território palestino, o que deslocou grande parte da população de Gaza. Organizações como a ONU e instituições humanitárias alertam para uma crise humanitária catastrófica na região, com escassez de alimentos, medicamentos e propagação de doenças.

A população israelense tem protestado contra Netanyahu, acusando o premiê de não conseguir um acordo de cessar-fogo que permita a libertação dos reféns.