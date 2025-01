Governo de Sergipe Rodovia de Sergipe

Duas pessoas morreram após o trecho da Rodovia SE-438 ceder devido às fortes chuvas que atingiram o município de Capela (SE) na madrugada deste domingo (12). De acordo com a Defesa Civil, ainda há um homem desaparecido e um sobrevivente.

Fernando Souto, responsável pela Defesa Civil, declarou ao Portal iG que dois veículos foram arrastados pela água. O motorista de um dos carros, que estava sozinho, conseguiu escapar ao se agarrar a uma árvore e aguardar a água baixar. No entanto, o outro veículo, que transportava três pessoas, foi localizado por volta das 13h. Duas mulheres foram encontradas mortas, enquanto o motorista está desaparecido.

Em nota, o governo do estado se pronunciou sobre o caso:

"O Governo de Sergipe informa que tem conhecimento da ocorrência no município de Capela em decorrência das intensas chuvas que caem sobre Sergipe. Um comitê de crise foi instaurado e já existem equipes da gestão atuando para apurar e atender o fato. O governador Fábio Mitidieri e equipe estão a caminho do município. Em Capela, nas últimas 24 horas foi registrado o volume de 121,4 mm de chuva."

Nas últimas 24 horas, a região registrou um volume de 121,4 mm de chuva, conforme informações fornecidas pelo governo estadual.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRV) e da Defesa Civil estão atuando no local para lidar com a situação.

O governo de Sergipe anunciou que um comitê de crise foi criado para apurar os fatos e prestar o atendimento necessário. O governador Fábio Mitidieri e sua equipe estão no local acompanhando os desdobramentos da ocorrência.

CORREÇÃO: anteriormente, havia sido indicado a morte de três pessoas. O número foi corrigido pela Defesa Civil, que está mobilizada na busca por Bruno, motorista de um dos carros encontrados.