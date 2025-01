Rovena Rosa/Agência Brasil Pedestres na Avenida Paulista durante a chegada da frente fria

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o sábado (11) será marcado por chuvas intensas no Centro-Oeste, Nordeste e parte do Norte do Brasil. Enquanto isso, algumas regiões do Sul e Sudeste terão clima mais ameno.

Previsão no Sul do Brasil:

No Sul, as chuvas mais fortes atingem principalmente o centro-oeste de Santa Catarina. Paraná e Rio Grande do Sul devem ter um dia mais tranquilo, sem grandes ocorrências de chuvas.

Curitiba (PR): Máxima de 26°C, mínima de 12°C.

Florianópolis (SC): Máxima de 25°C, mínima de 18°C.

Porto Alegre (RS): Máxima de 29°C, mínima de 16°C.

Previsão no Norte do Brasil:

No Norte, as chuvas mais intensas devem ocorrer no Pará, Tocantins e centro-sul do Amazonas. Roraima, por outro lado, deve ter um dia mais estável.

Boa Vista (RR): Máxima de 35°C.

Manaus (AM): Máxima de 31°C.

Palmas (TO): Máxima de 31°C.

Porto Velho (RO): Máxima de 29°C.

Previsão no Sudeste do Brasil:

O Sudeste terá chuva forte no norte do Espírito Santo e norte de Minas Gerais, com o restante da região tendo apenas chuvas isoladas, exceto São Paulo, onde o tempo estará estável.

Rio de Janeiro (RJ): Máxima de 28°C, mínima de 20°C.

São Paulo (SP): Máxima de 29°C, mínima de 16°C.

Belo Horizonte (MG): Máxima de 29°C, mínima de 16°C.

Vitória (ES): Máxima de 31°C, mínima de 23°C.

Previsão para as principais capitais:

Belém: Nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 24°C, máxima de 32°C.

Belo Horizonte: Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 16°C, máxima de 29°C.

Brasília: Muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 19°C, máxima de 26°C.

Curitiba: Muitas nuvens, mínima de 12°C, máxima de 26°C.

Fortaleza: Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 26°C, máxima de 29°C.

Manaus: Muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 24°C, máxima de 31°C.

Porto Alegre: Poucas nuvens, mínima de 16°C, máxima de 29°C.

Rio de Janeiro: Muitas nuvens, com chuva isolada. Mínima de 20°C, máxima de 28°C.

Salvador: Nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 25°C, máxima de 29°C.

São Paulo: Muitas nuvens, mínima de 16°C, máxima de 29°C.