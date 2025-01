Reprodução/redes sociais Paulo Seghetto era natural de Goiânia

Na quinta-feira (9), os pais e dois filhos sobreviventes de um acidente aéreo ocorrido em Ubatuba, no litoral de São Paulo, passaram por um susto, mas conseguiram sobreviver a explosão do avião. A empresária Mireylle Fries, de 41 anos, está em estado grave, após passar por uma cirurgia de emergência, e segue sob monitoramento médico.

Seu marido, Bruno Almeida Souza, e os filhos, de 4 e 6 anos, apresentaram quadro estável. O piloto da aeronave, Paulo Seghetto, de 55 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local após ficar preso às ferragens.

O acidente ocorreu quando a aeronave, de propriedade da família Fries, transportava os passageiros: Mireylle, seu marido, seus dois filhos e o piloto. Todos os outros ocupantes foram resgatados com vida, mas o piloto não conseguiu sobreviver.

Relembre acidentes aéreos que vitimaram famílias inteiras

22/12/2024:

Um avião de pequeno porte caiu no centro de Gramado, no Rio Grande do Sul, matando dez pessoas, todas da mesma família. O empresário paulista Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, proprietário e piloto da aeronave, viajava com sua esposa, três filhos, irmã, cunhado, sogra e duas crianças.

O avião havia decolado de Canela, município vizinho, com destino a Jundiaí, em São Paulo. Durante a queda, a aeronave atingiu várias casas, uma loja de móveis e uma pousada. Em terra, 17 pessoas ficaram feridas, sendo que duas mulheres estão em estado grave.

23/12/2023:

Em Jaboticabal, interior de São Paulo, cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente aéreo. O piloto e empresário Delcides Menezes Tiago, de 65 anos, viajava com sua esposa Renata Garcia Nogueira (39), seu irmão Edson da Silva Teles (42), sua sobrinha Eduarda Garcia da Silva (17) e seu filho José Ricardo Nogueira Teles (5).

O avião monomotor caiu na Praça das Jaboticabeiras, no bairro Jardim Universitário, por volta das 9h, pegando fogo logo após a queda e explodindo. Vídeos feitos por testemunhas mostram a aeronave em chamas e o desespero das pessoas próximas.

14/09/2021:

Um trágico acidente em Piracicaba, São Paulo, deixou sete mortos. A aeronave, um King Air B200, caiu logo após decolar, matando todos os ocupantes: o empresário e acionista da usina Raízen Cosan, Celso Silveira Mello Filho (73), sua esposa Maria Luiza Meneghel (71), seus filhos Celso Meneghel Silveira Mello (46), Camila Meneghel Silveira Mello Zanforlin (48) e Fernando Meneghel Silveira Mello (46), além do piloto Celso Elias Carloni (39) e do copiloto Giovanni Dedini Gullo (24). Celso Silveira era irmão de Rubens Ometto Silveira Mello, um dos bilionários mais influentes do Brasil no setor de energia limpa.

29/12/2021:

Em Mato Rico, no Paraná, quatro pessoas de uma mesma família morreram após o avião em que viajavam cair na área rural. A família viajava de Goioerê, sua cidade natal, para o litoral do estado.

O piloto, Valdecy Cruzeiro, que era empresário, morreu no local junto com sua esposa Luciana Brito Cruzeiro, suas filhas Beatriz (23) e Júlia (18). O acidente ocorreu no Rio Macaco, entre Goioerê e Mato Rico.

04/11/2018:

Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, uma família inteira morreu após um avião de pequeno porte cair nas proximidades do Aeroporto Municipal. A tragédia vitimou o médico Marcos Nogueira Chagas (45), sua esposa Carla Giannine Pereira Medina (44) e seus três filhos: duas meninas de 8 e 10 anos, e um menino de 12 anos. O avião havia decolado de Varginha, no Sul de Minas, com destino a Brasília.