Reprodução Mulher denuncia racismo em e-mail da Magazine Luiza

Susan de Sousa Sena , uma cozinheira de 35 anos residente em São Paulo , foi alvo de injúria racial após atualizar seu cadastro na loja Magazine Luiza . Ao receber um e-mail de confirmação no último sábado (4), a cliente se deparou com uma saudação racista que a chamou de " macaca ".



O episódio ocorreu após Susan realizar a compra de uma máquina de lavar pelo aplicativo da empresa.

Em entrevista à TV Globo , Susan contou que, ao iniciar a compra, foi solicitada a atualizar seus dados cadastrais, incluindo e-mail e senha.

"Segui todas as etapas do aplicativo para recuperar minha conta. Eles pediram uma foto do documento e um reconhecimento facial. Recebi alguns e-mails de confirmação, mas não abri imediatamente, pois sabia que eram apenas confirmações. Finalizei a compra e fechei o aplicativo", relatou.

No dia seguinte, ao verificar o status de entrega da compra, Susan revisou os e-mails e se deparou com a mensagem ofensiva. "Todos os e-mails automáticos da Magazine Luiza usavam meu nome na saudação, mas no e-mail de confirmação do cadastro, estava esse insulto", disse.

Resposta da Magazine Luiza





A Magazine Luiza lamentou o ocorrido em nota oficial, reafirmando seu compromisso no combate a qualquer forma de preconceito ou discriminação. "O fato não tem relação com o processo de biometria, que é totalmente digital e sem interação humana. As mensagens de confirmação são automatizadas", afirmou a empresa.

Uma representante do setor de diversidade e inclusão da Magazine Luiza entrou em contato com Susan para pedir desculpas, explicando que o cadastro original da cliente foi realizado em 2011 e que alguém teria registrado o apelido ofensivo na conta. "Basicamente, meu sobrenome na Magazine Luiza é 'macaca', porque alguém colocou e ninguém percebeu", declarou Susan, ainda abalada.



A empresa informou que já tomou medidas para evitar que situações semelhantes ocorram novamente. O campo "apelido" foi removido dos formulários de cadastro e uma lista de palavras inapropriadas foi adicionada ao sistema para vetar expressões ofensivas no momento do preenchimento.

A Magazine Luiza destacou seu compromisso com a diversidade e inclusão, mencionando que metade de seus funcionários são profissionais negros. Segundo a empresa, há de forma contínua, ações de conscientização entre seus colaboradores sobre o tema.



"Estamos sempre revisando nossas práticas para garantir que nossos processos sejam justos e inclusivos, reforçando nosso compromisso com uma sociedade mais igualitária", finalizou a nota da empresa.





Investigação Policial





O caso foi registrado como injúria racial no 50º Distrito Policial do Itaim Paulista, que está investigando o incidente. Susan expressou sua indignação com o episódio, destacando o impacto do racismo em sua vida. "É revoltante, angustiante. Com tanto avanço e aprendizado sobre racismo, ainda vemos coisas assim acontecendo", desabafou.