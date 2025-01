Camila Iannicelli Ex-Masterchef é preso por suspeita de estuprar menina de 12 anos

O ex-participante do reality show culinário Masterchef , Jason de Souza Junior , ex-da 9ª temporada do programa, negou que tenha estuprado uma criança de 12 anos. Segundo ele, o encontro foi proporcionado por um aplicativo de namoro em que a suposta vítima mentiu a idade . O chef foi detido na Penitenciária da Agronômica na quarta-feira (1º).

Em nota enviada para Splash, do "UOL", a defesa do participante afirma que ela "informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha, e que a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe."

"A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva. Reafirmamos a presunção de inocência e pedimos que aguardem o desenrolar das investigações sem conclusões precipitadas" (Leia a nota na integra ao final da matéria).

"Ao receber as informações, o delegado de plantão, Cleber Serrano instaurou inquérito policial e, junto de sua equipe, deu início aos procedimentos investigativos em busca de elementos comprobatórios, oitiva da vítima e familiares, entre outras ações", disse a Polícia Civil, em nota enviada à reportagem do UOL.

Jason passou por uma audiência de custódia virtual, nesta quinta-feira (2), na qual foi decidido pela manutenção da prisão. "Na audiência de custódia, foi decidido inicialmente pela manutenção da prisão, dada a suposta gravidade do delito", disse o advogado ao Splash.

Jason teria abordado a vítima na porta da casa dela por volta das 14h do dia 31 de dezembro. Ele foi acusado de ameaçá-la com uma arma. A tia da vítima disse que ele teria dito "entre ou você vai morrer".

A garota, então, foi levada para as imediações da Universidade Federal de Santa Catarina, segundo informou a NSC TV.

Após o suposto crime, a menina foi deixada de volta em casa e registrou queixa na delegacia, descrevendo o suspeito e o veículo.

Um laudo pericial confirmou o estupro e a Polícia Militar de Santa Catarina o prendeu na manhã de quarta. A vítima teria reconhecido Jason pela barba, uma cicatriz na barriga e o veículo utilizado.

“Com base no que foi apurado pela investigação, a autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante delito e o investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça”, disse a Polícia Civil em nota ao UOL.

Leia a nota da defesa na integra:

A defesa de Jason de Souza Júnior, ex-participante do programa MasterChef Brasil, vem a público esclarecer que ele nega as acusações e está colaborando com as autoridades. Jason conheceu a suposta vítima por meio de um aplicativo de namoro, onde ela informava em seu perfil uma idade superior à que realmente tinha.

Até o momento, a suposta vítima não foi formalmente ouvida, e a denúncia foi baseada apenas no relato de sua mãe. A defesa está pedindo ao juízo diligências complementares, incluindo a análise das interações anteriores entre as partes, que podem trazer uma nova perspectiva ao caso.

Reafirmamos a presunção de inocência e pedimos que aguardem o desenrolar das investigações sem conclusões precipitadas.

Marcos Paulo Poeta dos Santos

Koerich & Santos Advogados