Nesta quarta-feira (18), tempestades devem afetar partes do Sudeste , com previsão de chuvas intensas e ventos fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para diversos estados, sendo Minas Gerais e Espírito Santo as áreas mais afetadas, com alerta de " Perigo ". Outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, estão sob aviso de "Perigo Potencial", indicando risco de ventos intensos e chuvas volumosas.

Alertas para hoje:

Chuvas intensas são esperadas para os estados de Acre, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. O aviso de "Perigo Potencial" (amarelo) sugere ventos fortes, risco de quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet recomenda que os consumidores não se abriguem debaixo de árvores, não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e evitem o uso de aparelhos eletrônicos.

Minas Gerais e Espírito Santo têm um alerta mais grave, com chuvas de até 100 mm por dia, ventos de até 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. O risco de danos inclui cortes de energia elétrica, quedas de árvores e alagamentos.

Clima em São Paulo:

A região metropolitana de São Paulo deve ter tempo ensolarado e sem chuva devido à massa de ar seco, com temperaturas variando entre 17°C e 27°C. No litoral, cidades como Santos e São Sebastião terão temperaturas mais amenas, entre 19°C e 25°C. No interior do estado, as temperaturas podem ultrapassar os 30°C, com destaque para São José do Rio Preto, onde a máxima pode chegar a 33°C.

Impacto dos temporais em Minas e Espírito Santo:

O alerta de "Perigo" para tempestades afeta principalmente o centro-leste de Minas Gerais e o Espírito Santo. A previsão é de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos de até 100 km/h e possibilidade de granizo. Esses temporais podem causar danos como cortes de energia, destruição de plantações e alagamentos.