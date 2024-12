Reprodução/Rovena Rosa - Agência Brasil Vai chover no fim de semana? Veja a previsão

O I nstituto Nacional de Meteorologia (Inmet ) emitiu um alerta amarelo, de "perigo potencial" por chuvas intensas neste domingo (15), abrangendo17 estados de diversas regiões do Brasil. As chuvas devem variar de 20 a 30 mm/h, com possibilidade de até 50 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos fortes entre 40 km/h e 60 km/h.

Os estados envolvidos no alerta são Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins.

Nessas regiões, o Inmet também alerta para um baixo risco de quedas de galhos, alagamentos e problemas na rede elétrica, além de possíveis descargas atmosféricas. Quanto às rajadas de vento, o recomendado é evitar abrigar-se debaixo de árvores e não estacionar perto de torres de transmissão ou placas publicitárias. Além disso, é aconselhável evitar o uso de aparelhos conectados à tomada.

Ciclone no Rio Grande do Sul

A formação de um ciclone subtropical no Oceano Atlântico Sul, próximo ao Rio Grande do Sul e Uruguai, vai deixar o clima instável na região.

O Inmet emitiu um alerta vermelho, de 'grande perigo', para chuvas intensas no sudeste e sudoeste do estado. É esperado chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h.

O instituto alerta para grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

Há também um alerta laranja, de 'perigo', para vendaval em grande parte do estado, com vento variando entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

As recomendações para os habitantes da região são, segundo o Inmet: