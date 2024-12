Reprodução/Instagram Mango homenageou Isak Andic





O bilionário Isak Andic , fundador da marca espanhola Mango , faleceu neste sábado (14), aos 71 anos. Ele caiu de um penhasco com mais de 100 metros de altura enquanto fazia um passeio com familiares nas cavernas de Montserrat, próximo a Barcelona . O empresário era considerado um dos líderes mais importantes no setor de moda da Europa.

O CEO da Mango, Toni Ruiz, lamentou a morte de Andic em comunicado oficial. “Sua partida deixa um enorme vazio, mas todos nós somos, de alguma forma, seu legado e o testemunho de suas realizações. Cabe a nós... garantir que a Mango continue sendo o projeto do qual Isak era ambicioso e orgulhoso", afirmou.

A conta oficial da empresa no Instagram também prestou homenagem ao fundador, destacando sua dedicação à marca e os valores que ele implementou na organização.

“Ele foi um exemplo para todos nós. Ele dedicou sua vida à Mango, deixando uma marca indelével graças à sua visão estratégica, sua liderança inspiradora e seu compromisso inabalável com os valores que ele mesmo imbuiu em nossa empresa.”

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, também lamentou a morte de Andic, destacando sua contribuição para o setor empresarial e a relevância global que alcançou.

Sánchez afirmou que Andic trabalhava “duro” e possuía uma “visão de negócios que transformaram uma marca espanhola em líder global da moda”.





Construção do império

Andic, que possuía uma fortuna estimada em US$ 4,5 bilhões e ocupava a 750ª posição no ranking de bilionários da Forbes, fundou a Mango em 1984 em parceria com seu irmão Nahman.

A empresa se tornou uma das maiores fabricantes de fast fashion da Europa, com 3 mil lojas em 120 países e faturamento de 3,1 bilhões de euros em 2023.