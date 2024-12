Reprodução Apesar das tentativas de reanimação, José não resistiu





Um homem morreu enquanto aguardava atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade de Deus , no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (13). Identificado como José Augusto Mota Silva, de 32 anos, o paciente chegou ao local com queixas de dores intensas, segundo testemunhas.

Imagens mostram o homem sentado na recepção da unidade, com a cabeça inclinada, sem reação aparente. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, José chegou lúcido e caminhando, acompanhado por uma pessoa que informou não poder permanecer no local. A classificação de risco foi realizada às 20h30.

Poucos minutos depois, funcionários notaram que o paciente estava desacordado e acionaram a equipe médica. Ele foi levado à Sala Vermelha, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Apesar das tentativas de reanimação, José não resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), que determinará a causa da morte.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, anunciou que todos os profissionais de plantão na UPA naquela noite serão demitidos e responderão a sindicâncias internas e aos conselhos de classe.

“É inadmissível não perceberem a gravidade do caso”, declarou Soranz. Além disso, a Secretaria de Saúde informou que será aberta uma sindicância para investigar o ocorrido.





Secretaria de Saúde divulgou nota

A cena registrada na UPA repercutiu amplamente nas redes sociais, gerando indignação. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), compartilhou a mensagem do secretário de Saúde sobre as providências a serem tomadas.

A nota da Secretaria Municipal de Saúde afirma que “segundo relatos iniciais dos profissionais, tudo aconteceu muito rápido”.

A instituição reforçou que os dados do sistema indicam que a equipe médica foi acionada logo após a identificação do estado grave do paciente.