IFSC/Divulgação





Uma estudante de engenharia química de 20 anos morreu após passar mal durante uma festa na noite do último sábado (14), em Lages, Santa Catarina.

A Polícia Milita r foi acionada por volta das 20h45 para atender Júlia Prates Araújo, que recebeu os primeiros socorros do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Apesar dos esforços da equipe médica, a jovem não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, Júlia sofreu uma crise convulsiva e, em seguida, foi vítima de uma parada cardiorrespiratória.

caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apreendeu o celular da estudante e outros materiais para análise pericial. O responsável pelo evento prestou depoimento e acompanhou o atendimento no local.

Natural de Blumenau (SC), Júlia cursava o sexto semestre de Engenharia Química no campus de Lages do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina).

Instituição de ensino lamentou morte de Júlia

A instituição divulgou uma nota lamentando a perda. “Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, professores e colegas. Que encontrem conforto e força para enfrentar essa perda tão difícil”, declarou.

A morte da estudante gerou comoção entre colegas e professores do IFSC, além de mobilizar as autoridades locais para apurar as circunstâncias do ocorrido.