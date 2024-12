Reprodução/Rovena Rosa - Agência Brasil Vai chover no fim de semana? Veja a previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu seis alertas para c huvas intensas e tempestades para este fim de semana. Os avisos laranja e amarelo abrangem partes de todas as regiões do país, e correspondem a eventos de média e baixa intensidade ("perigo" e "perigo potencial", respectivamente).

O alerta amarelo, para tempestades, encobre os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo.

É esperado chuva entre 20 e 30 mm/h, ventos de até 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O aviso laranja, que indica "Perigo", encobre as mesmas áreas. No entanto, neste caso, os ventos podem chegar a até 100 km/h, e há chance de queda de granizo.

Chuvas intensas

O Inmet também lançou quatro alertas de chuvas intensas para o fim de semana, sendo três deles de "perigo potencial" para 18 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins, além do Distrito Federal.

A previsão é de ventos intensos, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O aviso de "perigo" vai para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a previsão de chuva é de 30 e 60 mm/h, ventos de até 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.