Reprodução Inmet Área afetada pelo alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas e outros dois de tempestade para esta sexta-feira (13), abrangendo 19 estados e o Distrito Federal. As previsões indicam risco de "Perigo Potencial", com a cor amarela, e intensidade baixa.

Os alertas de tempestade afetam os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A expectativa é de chuva de 20 a 30 mm/h e ventos de até 60 km/h. O risco de danos é considerado baixo, mas há possibilidade de quedas de galhos, alagamentos e pequenos danos à energia elétrica.

O Inmet orienta a população a evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda, e também a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas publicitárias. Além disso, recomenda-se não usar aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins também estarão sob alerta de chuvas intensas. A previsão é de ventos fortes e risco baixo de alagamentos e quedas de árvores.

Em São Paulo, a sexta-feira (13) terá temperaturas variando entre 19°C e 27°C, com umidade relativa do ar entre 50% e 95%. Embora o sol predomine, a probabilidade de chuva aumenta no final da tarde e início da noite. O fim de semana será marcado por pancadas de chuva, especialmente no sábado (14), devido a uma área de baixa pressão atmosférica. As temperaturas no sábado e domingo ficarão entre 19°C e 25°C.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) alerta para o risco de alagamentos e elevação dos níveis dos córregos e rios na Grande São Paulo. No litoral paulista, a Baixada Santista poderá atingir 33°C, com chuva intercalada, e no litoral norte, a chuva será mais forte, com máximas de até 32°C.

Além disso, a previsão de tempo instável afeta outras regiões do país. O centro-sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro podem registrar chuvas superiores a 50 mm, com possibilidade de volumes acima de 100 mm em algumas áreas. O Sul do Brasil também enfrentará fortes chuvas, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.