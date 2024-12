Paulo Pinto/ Agência Brasil - 23/09/2023 Temperatura deve subir em São Paulo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de chuvas intensas para esta quinta-feira (12). Os avisos abrangem 16 estados e o Distrito Federal , com previsões de chuvas de baixa e média intensidade, classificadas como "Perigo" e "Perigo Potencial", respectivamente.

O alerta de "Perigo"afeta os estados de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rondônia, além do Distrito Federal. Para essas áreas, as previsões indicam chuvas entre 30 e 60 mm/h, com ventos intensos de até 100 km/h. O Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores e se distancie de torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de queda e descargas elétricas.

Já os alertas de "Perigo Potencial" afetam os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal. Nesses locais, há risco de ventos fortes, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O Inmet alerta para o baixo risco de corte de energia elétrica.

Previsão para São Paulo

A cidade de São Paulo deverá ter um dia com muita nebulosidade nesta quinta-feira, mas com aberturas de sol e temperatura em elevação até o meio da tarde. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) prevê que a temperatura varie entre 16ºC e 26°C, com sensação de frio pela manhã. Não há expectativa de chuvas significativas na região metropolitana, e a amplitude térmica pode atingir até 10°C.

Na sexta-feira (13), a previsão é de que o sol predomine, mas no fim da tarde a entrada da brisa marítima traga aumento da nebulosidade e queda da temperatura. O CGE também aponta a possibilidade de garoa à noite, com máxima de 28°C na capital paulista.

No fim de semana, a previsão é de pancadas de chuva, principalmente no sábado (14), com temperatura ligeiramente mais baixa — não deve ultrapassar 25°C. No domingo (15), as máximas devem subir para 28°C. Para quem planeja ir ao litoral paulista, espera-se temperaturas de até 33°C na Baixada Santista, com pancadas de chuva tanto no sábado quanto no domingo. Já no litoral norte, a previsão é de chuvas mais intensas.

Alertas no Sudeste, Centro-Oeste e Norte

O Inmet também emitiu alertas de perigo para chuvas intensas na faixa que vai do Rio de Janeiro até a região central do país, pelo menos até o meio da manhã desta quinta-feira. São esperadas chuvas de até 100 mm em 24 horas, com ventos intensos de até 100 km/h, além de risco de queda de árvores e corte de energia elétrica.

A previsão de chuvas fortes também afeta grande parte de Minas Gerais, onde praticamente todo o estado tem algum tipo de alerta em vigor. No Espírito Santo, uma frente fria estacionada na costa do estado deve estimular a formação de nuvens sobre o centro-norte e o leste de Minas Gerais, impactando áreas como os vales do Rio Doce e do Jequetinhonha até sexta-feira (13).