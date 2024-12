Agência Brasil Mulheres poderão se alistar no serviço militar aos 18 anos

O Ministério da Defesa anunciou nesta quarta-feira (11) que mulheres que completarem 18 anos em 2025 poderão se alistar voluntariamente no serviço militar, entre 1º de janeiro e 30 de junho . Esta é a primeira vez que as Forças Armadas abrem vagas para mulheres no alistamento voluntário.

Serão oferecidas 1,5 mil vagas em 28 municípios, distribuídos em 13 estados e no Distrito Federal: 155 vagas para a Marinha, 1.010 para o Exército e 300 para a Aeronáutica.

Até o momento, o alistamento obrigatório aos 18 anos era restrito aos homens, mas, com a publicação das novas regras em 28 de agosto, as mulheres também poderão se inscrever.

"Vai trazer às mulheres essa possibilidade de compor a força de trabalho, eu diria até de qualificar ainda mais a força de trabalho que ingressa voluntariamente às Forças. [...] Elas vão poder entrar e conhecer as Forças, e participar de todo esse processo que implica em uma transformação social, uma transformação do caráter da cidadã", diz o subchefe de Mobilização da Defesa, contra-almirante André Gustavo Guimarães.

As candidatas poderão se alistar pela internet ou de forma presencial nas Juntas de Serviço Militar, localizadas nas cidades participantes. Para se alistar, é necessário ter nascido em 2007, residir em um dos municípios contemplados e apresentar documentos como certidão de nascimento, comprovante de residência e documento oficial com foto.

O processo de alistamento será realizado em várias etapas: alistamento, seleção geral, seleção complementar, designação e incorporação. As candidatas passarão por uma seleção que inclui entrevista, exames de saúde e testes físicos. Elas poderão escolher em qual Força Armada gostariam de servir, mas a incorporação dependerá da aptidão da candidata e da disponibilidade de vagas.

Após serem incorporadas, as mulheres ocuparão a graduação de soldado (ou marinheiro-recruta, na Marinha) e terão os mesmos direitos e deveres dos homens. A incorporação ocorrerá em 2026, em duas datas: entre 2 e 6 de março ou entre 3 e 7 de agosto, e as militares deverão cumprir 12 meses de serviço, com possibilidade de prorrogação até oito anos, caso haja interesse da candidata e do comando.

Durante o período de serviço, as mulheres terão acesso a benefícios como remuneração, auxílio-alimentação, licença-maternidade e contagem de tempo para aposentadoria. O Ministério da Defesa planeja aumentar progressivamente a participação feminina no serviço militar, com uma meta de atingir 20% das vagas.

Atualmente, as Forças Armadas contam com cerca de 37 mil mulheres, o que representa aproximadamente 10% do efetivo total. Elas atuam principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística, mas também podem ingressar em áreas combatentes por meio de concursos públicos, como no Colégio Naval, da Marinha, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da Aeronáutica.

Cidades com vagas



Para 2025, serão oferecidas vagas para mulheres que morem nos seguintes municípios: