Divulgação/Polícia Federal Vereador joga bolsa de dinheiro pela janela antes de ser preso pela PF

O vereador Francisco Nascimento , primo do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) , tentou se desfazer de uma sacola com dinheiro em espécie ao perceber a chegada da Polícia Federal (PF) em sua residência nesta terça-feira (10).

A ação ocorreu durante a Operação Overclean , que investiga desvios de R$ 1,4 bilhão em contratos do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas ( Dnocs ).

Antes de ser preso, o vereador jogou pela janela uma sacola contendo dinheiro em espécie, na tentativa de ocultar a quantia. No entanto, a manobra foi rapidamente percebida pelos agentes da PF, que apreenderam o montante.

Francisco Nascimento foi detido preventivamente e terá que explicar a origem do dinheiro encontrado em sua posse. O valor exato ainda está sendo contabilizado, mas a presença de grandes quantias em espécie levanta suspeitas de ligação com o esquema de corrupção investigado.

Operação Overclean





A Operação Overclean, conduzida pela PF em parceria com a Receita Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF), mira o desvio de recursos provenientes de emendas parlamentares e contratos do Dnocs.

Além do vereador, outros 14 suspeitos foram presos, incluindo Flavio Henrique Lacerda Pimenta, em cuja residência foram encontrados R$ 700 mil em espécie.

A tentativa de Francisco Nascimento de se livrar do dinheiro em casa reforça a gravidade das suspeitas envolvendo políticos e agentes públicos no esquema. As autoridades continuam investigando o caso para identificar o destino dos valores desviados e os responsáveis pelo desvio de recursos públicos.