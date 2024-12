Reprodução/redes sociais Mano Medeiros, prefeito de Jaboatão dos Guararapes caiu em buraco durante desfile





Mano Medeiros (PL) , prefeito da cidade de Jaboatão dos Guararapes , em Pernambuco , caiu em um buraco aberto em uma via pública do município durante uma caravana de Natal realizada pelo município. O pequeno incidente aconteceu na última sexta-feira (6) na Avenida 1, no bairro do Curado IV.

Enquanto caminhava ao lado de um carro, o prefeito escorregou e afundou a perna direita em um buraco aberto próximo à calçada. Nas eleições de 2024 , Medeiros foi reeleito no primeiro turno.





A queda ocorreu durante a “Caravana Natal Solidário" , na qual carros com decorações e personagens natalinos circulam por bairros da cidade. Logo depois, Mano conseguiu se reerguer e continuou a caminhada rindo.

Ele não ficou ferido. No dia seguinte, fez uma caminhada de mais de 10 quilômetros do Curado IV até o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, para uma das festividades religiosas mais tradicionais de Pernambuco.

Repercussão

Nas redes sociais, moradores de Jaboatão dos Guararapes chamaram a atenção para a situação da pista. "Será que ele vai mandar tampar? Tem muito mais por aí", disse um internauta.

A quantidade de buracos nas vias da cidade foi criticada nos comentários. "Quem sabe agora o senhor não muda o nome da cidade para Jaburacão?", afirmou outro morador.

Em nota para o g1, a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes disse que o buraco foi aberto por uma obra da BRK (companhia de saneamento) e que reforçou com a empresa o pedido para que o problema seja solucionado.