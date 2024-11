Reprodução/PMPE A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias do caso, incluindo a possível corrupção de menores

No último sábado (9), um menino de 10 anos foi apreendido com cerca de 1kg de crack no bairro Boa Vista II, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco . De acordo com a Polícia Militar, a droga pertenceria à mãe do menino, que ainda não foi localizada.



O garoto foi apreendido após uma equipe do 4º BPM ser informada, na sexta-feira (8), sobre uma criança que estaria realizando entregas de drogas na cidade utilizando uma bicicleta.

A PM localizou o menino no dia seguinte. Ele indicou aos policiais que o restante da droga estava em sua residência, onde os agentes encontraram a droga e uma balança de precisão.

A irmã do menino, maior de idade, foi à delegacia para prestar esclarecimentos. Sua identidade não foi divulgada.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Além disso, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação da criança.