Na tarde desta segunda-feira (9), um ônibus com 15 trabalhadores tombou em um barranco na cidade de Céu Azul, no oeste do Paraná. O acidente deixou 13 pessoas feridas . Destas, 11 sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital de Céu Azul para atendimento médico.

Entre os feridos, um homem de 27 anos sofreu fraturas e foi transportado de helicóptero para o Hospital Universitário de Cascavel. Outro trabalhador, de 22 anos, teve traumatismo craniano e foi levado para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate das vítimas. Além do atendimento emergencial, os profissionais de saúde do local forneceram os primeiros socorros aos feridos.

A maioria dos trabalhadores estava no ônibus a caminho do trabalho, mas as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.





Atendimento

A situação gerou um grande aparato de socorro na cidade, com equipes de emergência atendendo às vítimas e prestando auxílio imediato.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde das vítimas mais graves. O acidente segue sendo apurado pelas autoridades locais, enquanto o atendimento aos feridos continua.