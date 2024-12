reprodução/Polícia Civil Homem foi encontrado morto na escada de um motel





Um homem foi encontrado morto na escada de um motel em Valparaíso de Goiás , na região do Entorno do DF . De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa, que estava com ele, o encontrou morto ao acordar.

O caso aconteceu na madrugada do último sábado (7), no bairro Parque São Bernardo . De acordo com as primeiras informações, o casal chegou ao motel por volta das 00h. À polícia , a esposa disse que eles chegaram juntos, dormiram e quando ela acordou por volta das 4h30, encontrou o marido caído na escada e pediu socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do homem. O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo do local, e ainda não há informações sobre a causa da morte.

O local foi isolado e a perícia foi acionada. A Polícia Civil investiga o caso.