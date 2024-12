Reprodução Crime ocorreu na praça de pedágio da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega

Na madrugada desta segunda-feira (9), criminosos armados com fuzis fizeram motoristas e passageiros reféns durante um assalto na praça de pedágio da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na altura de São Vicente, no litoral de São Paulo. Um dos suspeitos morreu no local após o grupo utilizar explosivos para tentar arrombar o cofre do prédio da Ecovias, concessionária administradora do trecho.

O assalto ocorreu na altura do km 279, sentido Cubatão. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o grupo criminoso tinha 10 integrantes. Até o momento, ninguém foi preso.

Enquanto uma parte do grupo tentou arrombar o cofre dentro do prédio, os outros suspeitos abordaram carros e fizeram reféns na rodovia. Eles deram tiros para intimidar as vítimas, mas ninguém ficou ferido, de acordo com a Ecovias.

O corpo do criminoso que morreu na tentativa de explosão foi encontrado dentro do edifício, que ficou com as janelas destruídas.

Segundo a Ecovias, a perícia foi acionada e o trânsito já está fluindo normalmente no local.



Criminosos fugiram com carro de vítima

Câmeras de monitoramento da praça de pedágio registraram o momento do crime. Nas imagens, é possível ver os criminosos armados e encapuzados obrigaram algumas vítimas a deitarem no chão da rodovia, enquanto eles usavam o carro delas.

Os registros também mostram que outros carros deram ré ao chegarem na praça de pedágio e perceberem o assalto.

Os criminosos fugiram com o carro de uma das vítimas, segundo informações do g1.Em nota, a Polícia Militar Rodoviária informou que o grupo abandonou o veículo no km 280 e fugiu em direção à região de mata.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) ainda não se manifestou sobre o ocorrido.