SO Johnson/Força Aérea Brasileira Aeronave KC-30 deve ser utilizada na repatriação de brasileiros no Líbano.

A operação “ Raízes do Cedro ”, realizada pelo governo federal para repatriar brasileiros que estavam no Líbano , foi c oncluída com sucesso após o retorno de 2.663 pessoas , que embarcaram em 13 voos entre os dois países. Entre os resgatados, estavam 1.198 mulheres, incluindo 15 gestantes, 45 crianças de até 12 anos, 247 pessoas com deficiência e 290 idosos. Durante as operações, também foram transportados 34 animais domésticos.

Além dos brasileiros, o governo federal auxiliou na repatriação de cidadãos de outros países, como Argentina, Chile, Líbano, Síria, Paraguai, Colômbia, Palestina, França, Peru, Jordânia, Uruguai, Venezuela e Holanda.

Entretanto, 346 pessoas não compareceram ao aeroporto para embarcar e mais 1.056 desistiram de continuar com o processo de repatriação, o que já era esperado pelo Ministério das Relações Exteriores.

A Força Aérea Brasileira (FAB) desempenhou um papel crucial na operação, realizando mais de 300 horas de voo. Participaram 48 profissionais, incluindo 16 enfermeiros, 16 médicos e 15 psicólogos. Dos 13 voos, 12 foram feitos com a aeronave KC-30 e um com o KC-390 Millennium. Além de pessoas, as aeronaves transportaram 62,5 toneladas de alimentos e 27,3 toneladas de medicamentos e insumos hospitalares.

O governo federal também investiu cerca de R$ 195 mil em hospedagem temporária e alimentação para 856 pessoas resgatadas. A Força Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde) realizou 2.400 atendimentos aos resgatados, sendo 1.815 psicossociais e 627 assistenciais.

A operação teve início em 2 de outubro, após os ataques das Forças Armadas de Israel ao Líbano, com o objetivo de combater o Hezbollah. O escalonamento do conflito no Oriente Médio levou à revisão das operações de repatriação, incluindo as que já haviam sido autorizadas. Recentemente, foi assinado um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, embora o governo israelense tenha alertado para a possibilidade de expandir os ataques caso a trégua não seja respeitada.