Divulgação/SDC Câmera de segurança mostra o instante em que o mar avança em Jaguaruna (SC)

Moradores de Jaguaruna , no litoral de Santa Catarina , foram surpreendidos na madrugada desta segunda-feira (2) por um fenômeno climático conhecido como tsunami meteorológico. Segundo a Defesa Civil do estado, o episódio ocorreu por volta da 1h da manhã e não deixou feridos.

Conhecido também como meteotsunami , o fenômeno diz respeito ao avanço súbito do mar . Em Santa Catarina, ele foi provocado por uma forte instabilidade na região, que combinou tempestades, ventos fortes e alterações importantes na pressão atmosférica. Essa combinação gerou pulsos de pressão pelo oceano, o que amplia as ondas à medida que elas se aproximam da costa.

De acordo com a Defesa, o episódio não era esperado porque os modelos meteorológicos não indicavam uma alta na maré.

Além disso, o litoral sul catarinense já presenciou outros tsunamis meteorológicos, sobretudo no período da primavera. O mais recente ocorreu no município de Laguna, em novembro do ano passado.

“As autoridades reforçam a importância do monitoramento constante das condições meteorológicas e da conscientização da população sobre como agir em situações semelhantes”, ressaltou a Defesa Civil.

Diferença do tsunami comum

Diferente dos tsunamis comuns, criados a partir de terremotos, o tsunami meteorológico é originado em fenômenos desencadeados por alterações na pressão atmosférica.

Se trata de um evento raro e perigoso, justamente por ser difícil de prever.

Segundo a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, a tempestade gera uma onda que se move rapidamente em direção à costa e se amplifica em uma plataforma continental rasa e uma entrada, baía ou outra característica costeira.