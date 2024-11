Reprodução/redes sociais Pedro Ramiro de Souza, 47 anos, e Susimara Gonçalves de Souza, 42, foram achados nos fundos de casa com sinais de violência

O casal de empresários Pedro Ramiro de Souza, 47 anos, e Susimara Gonçalves de Souza, de 42, foi encontrado morto, amarrado e amordaçado no pátio de casa, em Itajaí , no Litoral Norte de Santa Catarina. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte .

Confira, a seguir, tudo o que se sabe sobre o crime até agora.

Quem eram as vítimas?

Pedro Ramiro de Souza e Susimara Gonçalves de Souza estavam juntos há 11 anos e tinham uma loja de decoração em Itajaí.

Quando e onde aconteceu?

Os corpos foram encontrados na tarde de sábado (23) mortos e com sinais de violência no pátio da casa onde moravam, no bairro Espinheiros, em Itajaí.

O que aconteceu? Qual a possível motivação?

A polícia ainda não descobriu a dinâmica e nem a motivação dos crimes.

Quem encontrou os corpos?

O filho de Susimara, de 24 anos, foi quem encontrou os corpos, por volta das 16h. Ele chamou a Polícia Militar e contou aos agentes que o casal havia saído para jantar na noite anterior ao crime, e que os dois se comunicaram com ele até 1h30 de sábado. Após perceber que o casal não havia dado mais notícias, foi até a casa checar e encontrou os dois mortos.

Há suspeitos ou imagens de câmeras de segurança?

A polícia não divulgou informações se há suspeitos ou presos relacionados ao crime. Além disso, não informou se há gravações da casa ou dos arredores que podem ajudar na investigação.