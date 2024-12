Reprodução/ Freepik (freepik.com) iGmail é um dos pilares do IG desde a sua fundação

Neste ano, a 14ª edição do Prêmio Reclame AQUI anuncia o IG entre as finalistas na categoria " Veículos de Comunicação , Mídia e Editoras - Grandes Operações”. Para participar da premiação , as empresas devem se inscrever, estarem cadastradas no Reclame AQUI e manter uma reputação "Boa", "Ótima" ou "RA1000" em um período de seis meses. Após passar por criteriosa seleção, as finalistas foram eleitas por meio de votação popular em termos de atendimento e experiência do cliente no Brasil .

O iGMail, um dos pilares do iG desde sua fundação, é o grande responsável por esse resultado, já que é amplamente reconhecido pelos usuários como um dos serviços de email mais tradicionais e confiáveis do Brasil. Desde sua criação, o iGMail tem se destacado pela excelência no atendimento, tanto para usuários corporativos quanto individuais. A plataforma oferece uma experiência de uso simples e eficiente, desde a navegabilidade intuitiva até o suporte ágil que mantém os usuários satisfeitos e conectados.

Uma das grandes forças do iGMail é sua interface moderna e funcional, que proporciona uma navegação fluida e organizada. O dashboard do serviço é projetado para facilitar o gerenciamento das mensagens e otimizar o tempo dos usuários, permitindo acesso rápido às principais funções. E são justamente essas qualidades, focadas na usabilidade, as razões pelas quais o iGMail conquistou um público fiel e continua relevante, mesmo em um mercado tão competitivo.





Segurança levada a sério

Com recursos avançados de proteção contra spam e ameaças digitais, o iGMail desenvolveu um ambiente confiável para o envio e recebimento de informações sensíveis. Essa confiabilidade é especialmente importante para usuários corporativos, que encontram no iGMail uma solução robusta para suas necessidades de comunicação.

iGMail Premium

O iG Mail Premium é uma modalidade de assinatura que oferece uma série de vantagens que aprimoram significativamente a experiência de uso em comparação com serviços de e-mails gratuitos. Uma das principais vantagens é a segurança reforçada, com recursos integrados de antivírus e antispam que protegem as comunicações contra ameaças cibernéticas, garantindo a privacidade dos dados dos usuários.

Além disso, o iG Mail Premium proporciona um espaço de armazenamento ampliado, permitindo o arquivamento de uma quantidade maior de e-mails e anexos sem se preocupar com limitações de espaço. A capacidade adicional é especialmente útil para quem lida com um volume elevado de mensagens diariamente.

Outro benefício significativo é a ausência de anúncios, proporcionando uma interface limpa e sem distrações, o que melhora a produtividade e oferece uma experiência de uso mais agradável. O suporte técnico dedicado é outro diferencial do iG Mail Premium. Os usuários têm acesso a atendimento especializado para resolver dúvidas e problemas de forma eficiente, garantindo que o serviço esteja sempre em pleno funcionamento.

Suporte ao cliente

O suporte ao cliente é outro diferencial marcante do iGMail. Com uma equipe dedicada e bem treinada, o atendimento é rápido e eficiente, resolvendo dúvidas e problemas de forma proativa. Essa atenção aos detalhes na relação com os usuários é que levou o iGMail a contribuir significativamente para a indicação do iG ao Prêmio Reclame AQUI 2024.

Prêmio Reclame AQUI é referência nacional

De acordo com o CMO e Cofundador do Reclame AQUI, Felipe Paniago, ao premiar as melhores empresas do Brasil, o Reclame AQUI promove a evolução do atendimento brasileiro. “Ganha o consumidor, que reconhece as empresas com os melhores atendimentos. Além disso, o prêmio contribui para a competição saudável e, consequentemente, para a evolução das empresas no que se refere a atendimento ético e transparente.”

Para ele, a premiação também se torna um diferencial importante para as instituições reconhecidas, especialmente em setores onde o atendimento ao cliente é um fator-chave de decisão. “O prêmio pode somar credibilidade à empresa, mostrando que ela valoriza o relacionamento com o público e busca oferecer um serviço de qualidade.”

Desde sua criação, o Prêmio Reclame AQUI tem promovido a disputa entre mais de 8.000 instituições indicadas em todas as suas edições. Somente neste ano, foram contabilizados 15,2 milhões de votos populares, o que soma um total de 107,8 milhões de votos nas 14 edições do prêmio. Ao todo, mais de 1.300 empresas foram reconhecidas como campeãs até 2023.

Na edição deste ano, as empresas estão distribuídas em 198 categorias e, além do voto popular, uma série de critérios são minuciosamente analisados. O reconhecimento não apenas destaca as empresas que priorizam a experiência do consumidor, mas também se traduz em um importante diferencial competitivo que pode ser consultado publicamente por quem utiliza produtos e serviços e elege grandes marcas.

Com a sua inclusão na lista dos finalistas, o IG reafirma seu compromisso com a excelência nos serviços prestados à sociedade, colocando-se como referência no mercado. A cerimônia de entrega dos troféus ocorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro, no Espaço Unimed, em São Paulo, e contará com a animação do cantor Péricles, prometendo um show especial. O anúncio dos vencedores será feito durante a celebração.