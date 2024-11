Crédito: Rodrigo Gavini Igreja Cristã Maranata realiza a celebração "Trombetas e Festas" no Maanaim de Domingos Martins

O encontro Trombetas e Festas 2024 tem como objetivo transmitir um alerta: as profecias bíblicas sobre o futuro da humanidade já estão se cumprindo. Sob o slogan “O Senhor Jesus Vem!”, a Igreja Maranata leva ao grande público a atualidade da mensagem cristã e uma oportunidade de conhecer, refletir e decidir acerca da posição de cada pessoa acolhida. “Nós, seres humanos, temos o hábito de compartilhar todas as coisas boas que acontecem com a gente. E o evangelho é a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém”, conta Josias Rocha da Silva Junior, pastor da instituição.

Para ele, aceitar Jesus não é simplesmente um ato religioso, exterior ou que pode ser alcançado por escolha. “A experiência com Jesus não é social. É uma vivência íntima e que se renova a cada dia. E não só traz completude e alegria tão grande, como também é inerente à experiência que se queira compartilhar. É um reflexo natural”, reflete o pastor.

Pensando nisso, o momento será transmitido a mais de 90 países onde a Igreja Maranata está presente, em templos e locais de culto. A tradução simultânea acontecerá para mais de 30 idiomas e dialetos – no caso das comunidades africanas. O horário das 11 horas da manhã foi escolhido para alcançar desde a costa oeste da América do Norte até os países do Leste Europeu e Sul da Ásia, em função da diferença de fusos horários. Participantes dos países asiáticos orientais, como Japão, Coréia do Sul e continente australiano, participarão de casa, pelo YouTube.

O pastor Gerson Beluci, um dos pregadores da cerimônia, destaca a importância da realização. “O evento tem para nós um significado de comunhão, não só com a nossa igreja, mas de comunhão com a humanidade. É uma celebração espiritual, a festa da salvação.”

Interessados poderão acompanhar o encontro:

⁃ Pela Rede TV, Rede Brasil, Rede Mais Família, TV Sim, RBI e TV Guarapari ao vivo, para todas as praças assistidas pelas emissoras

⁃ Pelo Satélite Embratel Star One D2, sinal aberto, no canal 126 - TV Maanaim

⁃ Pelo Sistema Sky Livre, sinal aberto, no canal 85 - TV Maanaim

⁃ Pelo Canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube: https://www.youtube.com/igrejacristamaranataoficial

⁃ Pela Rádio Maanaim: www.radiomaanaim.com.br

Além dos canais da Igreja Cristã Maranata, o “Trombetas e Festas 2024” vai contar com a transmissão e cobertura ao vivo de emissoras de países dos quatro continentes, como TBN da Rússia; RTVC e TV Shalom de Israel; TV do Nepal; TV da Indonésia; TV Sur do Paraguai; Unichile do Chile; TV Enlace, que engloba as Américas do Sul, Norte, Central e o Caribe; TCI da Itália, ITV dos Estados Unidos e Canadá e a MEO de Portugal.

A Igreja Cristã Maranata, como instituição religiosa, nasceu em janeiro de 1968, no município de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo, com o objetivo de adorar a Deus e pregar o evangelho conforme as escrituras do Velho e Novo Testamento. Além disso, a Maranata tem como objetivo orientar a formação espiritual e social do homem, a educação cristã, promover obras beneficentes e assistência moral e educacional sem fins lucrativos em território nacional e também no exterior.

No evento, que ocorrerá no dia 1 de dezembro, das 11h às 12h30, serão abordadas diversas profecias bíblicas que já se cumpriram e que evidenciam a seriedade das escrituras. Durante a programação serão apresentados fatos e sinais proféticos que apontam não apenas para a possibilidade, ainda existente, de cada pessoa entender e aceitar a mensagem divina, mas, sobretudo, a urgência dessa atitude.

Além da veiculação ao vivo, o “Trombetas e Festas 2024” será retransmitido por algumas emissoras de TV alguns dias após a realização do evento, a exemplo da Band, que fará a exibição no dia 21 de dezembro, às 13h. O culto ficará disponível no canal do YouTube da Igreja Maranata traduzido em libras e em outras 50 línguas, sendo que a tradução, assim como a dublagem, será feita por meio de inteligência artificial.

Entre as lideranças presentes no evento, o Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Francisco Martínez Berdeal; o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), conselheiro Domingos Augusto Taufner; além de procuradores, desembargadores, militares e vereadores.

Serviço:

