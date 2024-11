Bruno Peres/Agência Brasil Houve um aumento de 0,9 ano em relação a 2022, quando a expectativa de vida era de 75,5 anos

A esperança de vida ao nascer no Brasil ficou em 76,4 anos em 2023, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e publicados nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial da União, ultrapassando o número registrado antes da pandemia. Houve um aumento de 0,9 ano, ainda, em relação a 2022, quando a expectativa de vida era de 75,5 anos.

Os dados completos da pesquisa Tábuas da Mortalidade foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira.

Os números do último levantamento mostram um crescimento na expectativa de vida desde a pandemia de Covid-19. Antes da crise sanitária que afetou todo o mundo, o Brasil tinha a esperança de vida em 76,2 anos, em 2019. O índice, então, seguiu em queda.



Em 2020, ano em que a pandemia começou, o dado caiu para 74,8 anos. No ano seguinte, foi para 72,8 anos, voltando a subir com o fim da pandemia, em 2022, passando para 75,5 anos — mas ainda abaixo do registrado em 2019.

De acordo com o IBGE, a pesquisa fornece estimativas da expectativa de vida às idades exatas até os 80 anos, com data de referência em 1º de julho, o que permite o conhecimento sobre os níveis e padrões de mortalidade da população brasileira.

A expectativa de vida é usada para o cálculo do chamado fator previdenciário para o cálculo dos valores relativos às aposentadorias dos trabalhadores que estão sob o Regime Geral de Previdência Social.