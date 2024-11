Reprodução/Rovena Rosa - Agência Brasil Vai chover no fim de semana? Veja a previsão

O calorão que atingiu São Paulo nos últimos dias deve começar a se dissipar com pancadas de chuvas isoladas nesta quinta-feira (28), conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No Rio de Janeiro, porém, o calor segue firme e com temperaturas ainda mais altas, que podem beirar os 42 °C ainda durante a manhã, segundo o Alerta Rio.

As temperaturas na capital paulista devem variar entre 17 °C e 33 °C nesta quinta. No Rio, a mínima é de 22 °C e a máxima, 42 °C. A recomendação para os cariocas é de beber bastante água, evitar exposição ao sol, reduzir atividades intensas e usar umidificadores para melhorar a qualidade do ar.

Frente fria traz instabilidade para o Sul

Além disso, a passagem de uma frente fria pelo Sul traz instabilidade para a região, com um alerta amarelo (perigo potencial) para tempestades em todo o seu território e um alerta laranja (perigo) para a fronteira entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Nas áreas do alerta amarelo, o Inmet alerta para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Já para as áreas do alerta laranja, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. O Inmet alerta para o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Chuvas no Norte e alerta para Salvador

Além disso, a onda de chuvas intensas que atingiu o Norte e o Nordeste do Brasil segue se enfraquecendo.

O alerta amarelo para chuvas moderadas segue ativo por grande parte do Centro-Oeste, com exceção para o estado do Pará, Roraima, Amapá e Acre, onde o máximo de chuva esperado são algumas pancadas isoladas durante o dia.

Entretanto, Salvador continua com o alerta laranja para acumulado de chuva - as precipitações intensas na região causaram deslizamentos e deixaram um morto na capital baiana. O Inmet alerta para chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, ainda com riscos de deslizamentos e alagamentos.