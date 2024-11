Reprodução X Carro capota sozinho no Paraná

Uma cena inusitada foi registrada na cidade de Laranjeiras do Sul , no Paraná, na tarde da última segunda-feira (25). Um carro branco, que estava estacionado sem motorista , começou a capotar sozinho , sem que ninguém estivesse a bordo ou nas proximidades. Não havia pedestres na calçada e, como o carro estava vazio, ninguém se feriu .

As imagens, registradas por uma câmera de segurança, mostram o carro parado no canto de uma calçada, quando um veículo maior e de cor preta passa lentamente ao lado dele. Em seguida, o carro branco começa a se mover sozinho, "voando" e capotando sem explicação.

O caso chamou a atenção das redes sociais pela sequência inesperada dos acontecimentos. O incidente aconteceu por volta das 16h30 e ainda está sendo investigado para esclarecer as causas do movimento inexplicável do veículo.

Vídeos





Na Cidade de Laranjeiras do Sul no Paraná, um carro estacionado e sem motorista, capota sozinho..😦😦 pic.twitter.com/etSg1p7821 — NEWS - 𝔽𝟝𝟘 🇮🇹🇧🇷 (@fabio___f50) November 26, 2024