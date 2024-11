Reprodução/SBT Brasil Atirador de delator do PCC foi flagrado caminhando calmamente pelas ruas de Guarulhos (SP)

O suspeito de ser um dos assassinos do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) , foi flagrado caminhando pelas ruas de Guarulhos, em São Paulo , em novas imagens divulgadas nesse sábado (23).

Gritzbach foi morto no início do mês em um ataque a tiros no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O empresário estava envolvido em uma guerra interna com o PCC — e foi jurado de morte pela facção este ano.

O atirador foi visto, em imagens compartilhadas pelo SBT, andando na rua após descer do ônibus 3235 da Viação Campo dos Ouros, no bairro Jardim Cocaia. Ele ainda não foi identificado pela Polícia Civil, mas, segundo as informações, tem mais de 1,90 m, de acordo com a coluna do Josmar Jozino, do Uol.

Segundo a polícia, o homem tem as mesmas características físicas de um integrante do PCC condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato de um investigador da Delegacia de Roubos a Bancos do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), em 1997, em Itaquera, na Zona Leste da capital paulista.

Esta não é a primeira vez que o suspeito foi filmado por câmeras de seguranças. Ele e o comparsa foram vistos em outra ocasião, embarcando em um ponto de ônibus a 6 km de distância do aeroporto.

Depois que desceram do transporte, se separaram, mas, minutos depois, foram resgatados por Kauê do Amaral Coelho, apontado como o olheiro que vigiava Gritzbach no dia do assassinato .

Depois do crime , os responsáveis fugiram do local usando um Gol preto, dirigido por um comparsa. O veículo foi abandonado pouco depois após problema mecânico e o motorista fugiu a pé. As armas também foram encontradas em um terreno baldio próximo.

Segundo o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), Kauê usou um Audi preto para dar fuga aos atiradores. Os veículos foram cedidos aos criminosos por Matheus Augusto de Castro Mota.