Divulgação / Corpo de Bombeiros Pessoas tentam subir ribanceira após ônibus cair em serra





Um ônibus escolar levando cerca de 40 pessoas caiu neste domingo (24) na Serra da Barriga, área de mata na União dos Palmares, na Zona da Mata de Alagoas. Não se sabe se era uma excursão escolar ou turística. Há informações sobre pessoas mortas.

Imediatamente, equipes de resgate foram acionadas para atender ocorrência. Porém, o acidente aconteceu em área de difícil acesso, uma ribanceira na Serra da Barriga.





Repercussões do caso

O local complica o resgate e exige mais força-tarefa. Em primeiro momento, o Corpo de Bombeiros destacou equipes terrestres e aéreas, somando:

29 agentes

duas viaturas de autorresgate

duas viaturas de autossalvamento

três unidades de suporte básico

três unidades de suporte avançado

um helicóptero aeromédico.

Por ora, não há informações concretas sobre mortos ou feridos. Porém, relatos locais levantam possibilidades de mortes.

Os hospitais da área foram avisados e se prepararam para receber as vítimas do acidente. O governo estadual e prefeitura da União dos Palmares avisaram que leitos estão alocados no Hospital Regional da Mata (HRM) e no Hospital Regional do Norte (HRN).