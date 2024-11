Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

O Brasil deve enfrentar, nos próximos dias, chuvas fortes e ventos intensos em diversas regiões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , pelo menos 17 estados e o Distrito Federal estão sob alerta , com previsão de precipitações superiores a 60 mm/h e ventos de até 100 km/h.

O Inmet emitiu alertas de "perigo" e "perigo potencial", com atenção especial para o Centro-Oeste e Rondônia, onde as chuvas serão mais intensas e os ventos, mais fortes.

Nessas regiões, há risco de alagamentos, quedas de galhos e danos à rede elétrica. O instituto recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores e, se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro de energia para prevenir acidentes com descargas elétricas.

Além do Centro-Oeste e Rondônia, o alerta de "perigo" também se aplica a Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, onde são esperadas chuvas de até 60 mm/h e ventos de até 100 km/h, com risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica e quedas de galhos.

O alerta amarelo de "perigo potencial" abrange outras áreas, como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, Acre e o Distrito Federal. Nesses estados, a previsão é de chuvas de até 50 mm/dia e ventos de até 60 km/h, com risco de alagamentos e danos à infraestrutura elétrica.