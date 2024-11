Reprodução/Arquivo pessoal Peixes gigantes fisgados por Odair





Na última sexta-feira (16), um guia de pesca fisgou um pirarucu de 161 quilos e de dois metros e meio de comprimento, no rio Grande, em Mira Estrela , no interior de São Paulo . No dia anterior, o homem havia pescado outro peixe da mesma espécie com 2,27 metros e 133 quilos.

Odair Aparecido Camargo , de 53 anos, contou em entrevista ao UOL que nas duas ocasiões em que os peixes foram capturados ele estava em uma canoa movida a motor, acompanhado de mais dois pescadores. O homem responsável pelo feito é guia de pesca há três décadas.

A pesca

Segundo o guia, foram cerca de duas horas para conseguir arrastar o peixe até às margens do rio e levá-lo para terra firme.

"Eu fisguei e foi trabalhoso para tirar ele da água. Como tinha mais gente comigo, eu passei o equipamento e fui pilotando o barco até a margem. Se não for com o motor ligado, não tem como tirar o peixe desse tamanho da água", disse Odair.

Odair contou também que pesca há muito tempo, mas que desse tamanho foi a primeira vez. “É difícil encontrar peixe grande assim aqui", acrescentou o homem. Segundo ele, a média de peso dessa espécie de peixe encontrada no rio Grande no trecho do interior paulista é de 60 a 80 quilos. Os dois peixes foram comercializados pelo guia.

Piracema

No dia 1º de novembro começou a piracema no estado de São Paulo. Nesse período, que vai até o dia 28 de fevereiro de 2025 é proibida o transporte, captura e o armazenamento de espécies nativas, inclusive espécies utilizadas para fins ornamentais e de aquariofilia.

A espécie de peixe pirarucu, fisgada por Odair, não é nativa da bacia hidrográfica da região, e por isso não há restrição para pesca.